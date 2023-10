Stiri pe aceeasi tema

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au uitat de neințelegerile care i-au dus la desparțire și s-au impacat! Mai mult, diva se pregatește alaturi de el pentru petrecerea de ziua lui de naștere, unde vor fi petrece cu invitați pe masura!

- Bianca Dragușanu pare deranjata de declarațiile pe care Gabi Badalau le-a facut dupa separare. Blondina a fost cea care, in urma cu o zi, a confirmat ca ea și afaceristul nu mai formeaza un cuplu, dupa trei ani in care au fost impreuna.

- Dupa desparțirea de Bianca Dragușanu, Gabi Badalau pare sa fie tot mai activ pe paginile personale de socializare. Cu puțin timp in urma, afaceristul a publicat pe InstaStories o fotografie in care afișeaza un zambet larg, in descrierea careia a publicat un mesaj cu subințeles.

- Vlad Pascu, tanarul care a ucis doi tineri in accidentul de la 2 Mai, nu e la prima tangența cu drogurile. O arata documentele de pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, din dosarul in care baiatul a fost cercetat pentru posesie de substanțe interzise.

- Claudia Patrașcanu a plecat in vacanța, in Antalya, alaturi de cei doi copii ai sai, insa a avut probleme inca de la aterizare. Cantareața a ajuns la spital in Turcia inca din prima zi de concediu.Claudia Patrașcanu a așteptat mult vacanța in Antalya, acolo unde și-a dus baieții la un resort de lux.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, actul normativ pentru modificarea si completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor. CITESTE SI Probleme pentru 'gospodarul' Ilie Bolojan: 'Avem de-a face cu o mafie instituționalizata!'…

- CSM a anunțat intr-un comunicat de presa transmiterea unui Memoriu c[tre Curtea Constituționala, privind mai multe observații asupra sesizarii formulate de USR si Forța Dreptei pentru Legea privind statutul asistentului judecatorului.