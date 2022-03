Stiri pe aceeasi tema

- A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa și nerespectarea masurilor de securitate și sanatate in munca in cazul dublului accident aviatic de miercuri seara din județul Constanța, a anunțat Parchetul de pe langa Tribunalul Militar București.

- Dosar penal in cazul a trei monumente istorice din județul Alba cumparate de o fundatie maghiara cu documente suspecte de fals Dosar penal in cazul a trei monumente istorice din județul Alba cumparate de o fundatie maghiara cu documente suspecte de fals Cazul cumpararii unui ansamblul format din trei…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au deschis un dosar penal in legatura cu organizarea grevei de catre angajații de la Societatea de Transport Bucuresti (STB). Potrivit unor surse judiciare, a fost deschis un dosar penal, in care se efectueaza cercetari in rem, cu privire…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au deschis un dosar penal in legatura cu organizarea grevei de catre salariatii de la Societatea de Transport Bucuresti (STB). Oficiali ai Parchetului au declarat pentru AGERPRES ca a fost deschis un dosar penal, in care se efectueaza…

- DNA Cluj are in lucru o cauza care vizeaza concursurile trucate de la Consiliul Județean Cluj, condus de Alin Tișe. ”Procurorii anticorupție din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Cluj au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Jandarmeria cere Parchetului Militar sa faca verificari in cazul angajatului care a cazut de pe cal, de Ziua Naționala, in București. Incidentul, surprins in imagini care au devenit virale pe rețelele de socializare, a dus la deschiderea unei anchete interne la nivelul instituției.

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au declinat un nou dosar penal catre Parchetul de pe langa ICCJ pe numele soțului Dianei Șoșoaca. Soțul senatoarei a fost pus sub control judiciar, luni, dupa ce a fost audiat la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1.…