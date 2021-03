Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, chiar inainte ca instanța de judecata sa se pronunțe in cazul custodiei celor doi copii ai lui Gabi Badalau pe care ii are alaturi de Claudia Patrașcanu, milionarul a avut o reacție cel puțin surprinzatoare. Inca actualul artistei spune ca-și dorește pace, iar cei mici sa fie…

- Scandalul in care se afla Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau a atras atenția tuturor. Certurile și acuzațiile dintre cei doi sunt, parca, fara sfarșit, iar publicul a inceput sa se imparta in doua tabere. Pe de o parte, sunt susținatorii afaceristului, iar pe de alta parte sunt oamenii care ii iau apararea…

- Scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau nu pare sa se apropie de final, deși cei doi au fost la un pas sa cada la pace in urma cu cateva saptamani, cand au petrecut impreuna de ziua fiului lor.

- Scandalul dintre Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu nu se mai termina, ba din contra, pare ca de la zi la zi se adancește și mai tare. Astfel ca acum, deși in urma analizelor s-a aflat faptul ca afaceristul nu consuma substanțe interzise, cantareața tot nu crede și cere o alta testate anti-rog peste…

- Scandalul pare sa nu se mai termine intre Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu. Celebra cantareața i-a adus un nou set de acuzații șocante, susținand ca acesta nu s-ar ocupa cum trebuie de copiii lor și ca afaceristul ar consuma substanțe interzise, chiar daca și-a facut teste antidrog. La randul sau,…

- Toata lumea o cunoaște și o indragește pe Claudia Patrașcanu, insa v-ați intrebat vreodata cum arata mama ei? A fost alaturi de ea in tot scandalul cu Gabi Badalau! Mesajul de mulțumire al vedetei pentru cea care i-a dat viața!

- Scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau continua și detalii incredibile din casnicia lor ies la iveala. Fostul soț al artistei a marturisit ca aceasta i-a cerut o pensie alimentara pentru copii, in valoare de 15.000 de euro, o suma fabuloasa, dupa cum susține barbatul. „Am primit o hartie…