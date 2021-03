Gabi Bădălău, acuzat de Claudia Pătrășcanu că nu se implică în creșterea copiilor: „Sunt foarte obosit” Joi, 4 martie 2021, la Tribunal, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au intalnit pentru a afla in custodia cui vor ramane baieții lor. Solista a cerut custodie exclusiva. Claudia și Gabi s-au separat in vara anului 2019, iar in prezent lupta in instanța pentru custodia fiilor lor. Gabriel și Nicolas locuiesc in prezent alaturi de artista și de bunica lor, mama Claudiei, in Agigea. Gabi Badalau, acuzat de Claudia Patrașcanu ca nu se implica in creșterea copiilor: „Sunt foarte obosit” „A cerut cerere exclusiva de creștere a copiilor, culpa exclusiva, adica ca a divorțat din vina mea exclusiva,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

