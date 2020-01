Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au fost impreuna la munte, iar cea care a publicat imaginile pe contul de socializare a fost chiar interpreta. Claudia Patrascanu a postat pe contul sau de Instagram o serie de filmulete in care apare pe partie impreuna cu baietii ei si ai lui Gabi Badalau si, surpriza,…

- IREAL… Nici bine n-a inceput anul, ca un scandal fara precedent in judetul Vaslui, a izbucnit in ograda primarului PSD din comuna Ciocani. Acesta este bombardat de acuze grele, chiar de propriile rude. Tatal, fratele si surorile il acuza pe primarul Gheorghe Calin, ca i-a pus sa faca pentru el imprumuturi…

- Claudia Patrașcanu a renascut, din propria cenușa, dupa divorț! Vedeta a inflorit și pare mai hotarata ca oricand sa iși schimbe viața, singura, alaturi de cei doi copii frumoși pe care ii are.

- Doar doua zile mai este pana la o noua ședința de judecata in cazul procesului de incredințare a minorilor, in care se judeca artista Claudia Patrașcanu cu Gabriel Badalau, fiul baronului PSD de Giurgiu, Nicolae Badalau.Pe 11 decembrie se judeca apelul facut de mama copiilor de 5 și, respectiv, 3 ani,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au decis ca medicul ginecolog de la Spitalul Judetean Ilfov, acuzat ca falsifica fisele pacientelor venite sa faca avort, sa fie eliberat din arest si cercetat in libertate sub control judiciar.Medicul a fost pus sub control judiciar…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au casatorit in 2015 și au doi copii impreuna, pe Gabriel, in varsta de 5 ani, și pe Nicholas, in varsta de 2 ani jumatate. De curand, cei doi au divorțat, iar artista a fost data afara din casa impreuna cu micuții . Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se lupta acum…

- Bianca și partenerul de viața au declarat ca nu mai este loc pentru o impacare, așa ca s-au decis sa divorțeze. Numai ca, surpriza! Soțul Biancai a scos-o pe diva la plimbare, ceea ce a alimentat, din nou, zvonurile conform carora sfarșitul anunțat devine parte integranta a unui scenariu in care exista…

- Viorica Dancila il ataca dur pe Klaus Iohannis: „E un președinte cu multe dosare penale care se judeca cu batranii pentru o casa! Cum vedeți dumneavoastra in fruntea Romaniei un președinte care calca in picioare Constituția”