- Germania si-a intensificat cheltuielile militare dupa ce Rusia a trimis trupe in Ucraina in februarie, livrand ajutoare si arme grele Kievului, ca parte a unui raspuns international. ”Israelul… va juca un rol in construirea noii forte de aparare a Germaniei, in special in domeniul apararii aeriene.…

- Ucraina intentioneaza sa sprijine Germania in incercarea de a pune capat dependentei sale de importurile de energie din Rusia prin furnizarea de resurse din propriul surplus de electricitate celei mai mari economii din Europa, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ultimele centrale nucleare ”nu sunt pertinente decat pentru productia de electricitate si doar pentru o mica parte a acesteia”, insa ”poate avea. cu toate acestea, sens” sa nu fie scoase din retea asa cum s-a prevazut, a anuntat cancelarul german. Germania a decis sa iasa din energia nucleara pana la…

- Gazprom a dat vina pentru scaderea semnificativa a livrarilor de gaze prin gazoductul Nord Stream 1 pe probleme tehnice legate de turbina. ”Este clar si simplu: turbina este acolo. Poate fi livrata. Tot ce trebuie sa faca cineva este sa spuna: o vreau. Apoi va ajunge foarte repede”, a declarat Scholz…

- Razboiul din Ucraina are loc, printre altele, din dorința unor beneficiari, de exemplu, a Marii Britanii, de a crea sau consolida notoriul cordon sanitar dintre Rusia și Germania. O astfel de opinie a exprimat jurnalistul, politologul Ernest Vardanean, in cadrul emisiunii "Mecanismul de acțiune cu Elena…

- ”Azi (sambata), Gazprom si-a suspendat livrarile de gaze naturale catre Letonia (…), din cauza incalcarii conditiilor de prelevare a gazelor naturale”, anunta intr-un comunicat postat pe Telegram compania rusa, fara sa faca alte precizari. Acest anunt intervine in contextul in care Gazprom a redus in…

- Noua lovitura pentru aprovizionarea cu gaze vine intr-un moment de mare tensiune, cand Rusia si Occidentul schimba lovituri economice ca raspuns la actiunile militare ale Moscovei in Ucraina. Uniunea Europeana a acuzat Rusia ca recurge la santaj energetic, in timp ce Kremlinul spune ca intreruperea…

- Conform acordului, Guvernul german va achizitiona un pachet de 30% din Uniper — cel mai mare importator de gaze provenite din Rusia al tarii — si ii va oferi finantare. Pe masura ce livrarile de gaze au fost reduse, compania Uniper a fost nevoita sa achizitioneze gaze mai scumpe din alte surse de pe…