- Razboiul Rusiei din Ucraina a avut un „impact semnificativ” asupra securitații altor țari, au transmis vineri miniștrii de interne din G7, intr-o declarație comuna, avertizand asupra atacurilor asupra infrastructurii cheie și asupra riscurilor reprezentate de luptatorii straini care se intorc in țara,…

- UPDATE – Lideri din Statele Unite, Germania, Canada, Tarile de Jos, Japonia, Spania, Italia, Franta si Marea Britanie, care se afla in Bali, in Indonezia, unde are loc summitul G20, participa, astazi, la o masa rotunda de urgenta, in legatura cu o explozie cauzata de o racheta de fabricatie ruseasca,…

- Rusia incearca sa compenseze infrangerile inregistrate in Ucraina pe campul de lupta distrugand infrastructuri vitale pentru a supune aceasta tara si a-i face populatia sa „inghete” pe timpul iernii, a denuntat vineri secretarul american de stat Antony Blinken, potrivit agenției France Presse, preluata…

- Tarile membre ale Grupului celor mai puternice sapte economii ale lumii (G7- Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie si SUA) cer Rusiei sa prelungeasca acordul asupra exporturilor de cereale ucrainene, inaintea expirarii acestuia la 19 noiembrie, a indicat vineri un diplomat american…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a avertizat, joi seara, cu ocazia summitului Consiliului European, ca nu ar fi bine ca Germania sa se „autoizoleze” in cadrul Uniunii Europene, in contextul disputelor in materie de energie si aparare. „Nu este bine nici pentru Germania, nici pentru Europa ca Germania…

- Șefii ministerelor de finanțe și șefii bancilor centrale ale așa-numitului "G7" – Marea Britanie, Germania, Italia, Canada, Franța, Japonia și Statele Unite – s-au adresat OPEC+ cu solicitarea de a crește producția de petrol. Acest lucru sw menționeaza intr-o declarație oficiala emisa in urma intilnirii,…

- G7 (Grupul celor sapte natiuni puternic industrializate - SUA, Franta, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie si Canada) va continua sa sprijine Ucraina "atat timp cat este necesar" pentru a face fata invaziei ruse si consecintelor economice ale acesteia, au anuntat miercuri ministrii de Finante,…

