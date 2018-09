G7 trebuie "să-şi revizuiască în sus" ambiţiile privind schimbările climatice (coaliţie de ONG-uri) Grupul G7, ai carui ministri ai Mediului se reunesc intre 18 si 21 septembrie in Canada, trebuie "sa-si revizuiasca in sus ambitiile climatice" si "sa accelereze" tranzitia sectoarelor energetice pentru ca acestea sa devina "carbon-neutre" pana in 2050, a pledat luni o coalitie de asociatii, citate de AFP.



"G7 trebuie sa trimita un mesaj pozitiv pentru a pune in aplicare Acordul de la Paris" privind schimbarile climatice si sa incurajeze "comunitatea internationala sa dea dovada de determinare pentru a limita cresterea temperaturilor sub pragul de +2°C fata de perioada preindustriala",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul G7, ai carui ministri ai Mediului se reunesc intre 18 si 21 septembrie in Canada, trebuie "sa-si revizuiasca in sus ambitiile climatice" si "sa accelereze" tranzitia sectoarelor energetice pentru ca acestea sa devina "carbon-neutre" pana in 2050, a pledat luni o coalitie de asociatii, citate…

- Angajamentele statelor pentru a combate schimbarile climatice nu sunt la inaltimea obiectivelor, a regretat joi Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), avertizand ca planeta va fi condamnata curand la un ciclu ireversibil de incalzire, relateaza AFP. "Nivelul de ambitie este prea scazut", a deplans…

- Angajamentele statelor pentru a combate schimbarile climatice nu sunt la inaltimea obiectivelor, a regretat joi Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), avertizand ca planeta va fi condamnata curand la un ciclu ireversibil de incalzire, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Nivelul de ambitie…

- Directorul Programului Alimentar Mondial (PAM), un american numit in acest post de administratia Trump, a apreciat marti ca schimbarile climatice reprezinta o amenintare pe plan global, relateaza dpa. David Beasley, fost guvernator republican al statului Carolina de sud, este din primavara anului…

- Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a declarat ca, daca omenirea nu va face mai multe pentru a combate schimbarile climatice pana in 2020, riscam ca ele sa devina ireversibile, scrie BBC. Guterres s-a aratat alarmat de lipsa de actiune a liderilor mondiali fata o problema „reprezentativa” pentru…

- Canada a anuntat organizarea in perioada 19 - 21 septembrie a unei reuniuni a ministrilor mediului, energiei si oceanelor ai G7 pentru a aborda problema schimbarilor climatice, pescuitului, poluarii cu plastic si securitatea energetica, printre alte teme, relateaza marti EFE. Canada, care anul acesta…

- Liderii statelor membre UE vor extinde, saptamana viitoare, sanctiunile impuse Rusiei in urma interventiei in Ucraina, acestea urmand sa ramana in vigoare pana la sfarsitul lunii ianuarie, au anuntat mai multi diplomati si oficiali, informeaza site-ul agentiei Reuters. Sanctiunile impuse…

- Intr-un discurs tinut la Londra, Stoltenberg a declarat: „Legatura noastra este puternica dar unii pun la indoiala puterea ei. Da, vedem diferente de opinie intre SUA si alti aliati privind piata de schimb, clima sau acordul nuclear cu Iranul”. „Nu este batut in cuie ca legatura transatlantica…