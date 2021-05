G7 nu mai vrea poluare, dar nu se atinge de cărbunele Chinei Țarile G7 arunca un mesaj in fața Chinei și a altor economii: urmați exemplul nostru și scapați rapid de energia pe carbune. Dar aceasta retorica anti-carbune este subminata chiar de grupul acestor țari dezvoltate. Dupa o intilnire virtuala in weekend, miniștrii mediului din clubul G7 s-au angajat sa opreasca noi finanțari internaționale pentru minele de […] The post G7 nu mai vrea poluare, dar nu se atinge de carbunele Chinei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

