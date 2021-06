Stiri pe aceeasi tema

- Liderii statelor G7 au indemnat China, la finalul summitului de la Cornwall, sa ”respecte drepturile omului” ale minoritații musulmane uigure din regiunea Xinjiang, precum și in Hong Kong, relateaza Agerpres , care citeaza AFP și Reuters. Aceștia s-au declarat in favoarea cooperarii cu Beijingul ”in…

- Grupul G7, al celor mai industrializate sapte state, a convenit duminica, in ultima zi a summitului din Cornwall, sudul Angliei, asupra unei abordari mai dure in relatia cu China, transmite dpa, citata de Agerpres. In pasajul respectiv al declaratiei finale, al carei proiect a fost consultat de dpa,…

- Liderii celor mai avansate economii ale lunii - Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia și Japonia – se intrunesc intre 11 și 13 iunie in Cornwall, Marea Britanie, pentru adiscuta aspecte legate de pandemia COVID-19, vaccinuri, probleme de mediu, relația cu Rusia și China…

- Australia si Noua Zeelanda au exprimat luni grave ingrijorari cu privire la evolutiile din Hong Kong si la situatia drepturilor omului in regiunea chineza Xinjiang, in contextul in care cele doua state din emisfera sudica incearca sa-si armonizeze pozitiile fata de cel mai mare partener comercial…

- Președintele SUA, Joe Biden, a promis duminica sa-i spuna omologului sau rus Vladimir Putin la primul summit din 16 iunie ca Statele Unite nu vor lasa Rusia sa „încalce” drepturile omului, potrivit AFP."Ma voi întâlni cu președintele Putin peste doua saptamâni…

- Spus pe un ton dur, apelul premierului chinez Li Keqiang intervine i condițiile in care relațiile dintre UE și China se deterioreaza, Beijingul fiind acuzat de incalcari ale drepturilor omului in provincia Xinjiang și ca-și strange pumnul de fier in Hong Kong. Dar, in fața zeului profit, Occidentul…

- Uniunea Europeana sanctioneaza China pentru abuzuri asupra drepturilor omului in cazul minoritatii musulmane uigure din provincia Xinjiang, a declarat luni pentru DPA si Reuters o sursa europeana, dupa un acord al ministrilor de externe din blocul comunitar. Ultima data cand UE a impus masuri punitive…