G7, încolțit! Cele 3 mutări care dau șah Occidentului Au trecut suficiente zile de cand BRICS, reunit la Johannesburg, a decis largirea alianței la 11 membri. Deja se vorbește despre summit-ul G20, gazduit de India saptamana aceasta. Insa, mai mult ca sigur, atenția tuturor va fi indreptata spre ce s-a decis in Africa de Sud și mai ales evenimentele ulterioare. Trei mutari efectuate de […] The post G7, incolțit! Cele 3 mutari care dau șah Occidentului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Summitul BRICS de la Johannesburg de saptamana trecuta a marcat un jalon important, devenind cel mai mare summit organizat vreodata de blocul emergent. Au participat peste 60 de țari alaturi de statele membre - Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud.

- Sudul global impotriva Vestului bogat: la summitul țarilor BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud), care se desfașoara la Johannesburg , discuțiile cuprind extinderea grupului și sancțiunile. Extinderea grupului celor cinci este una dintre temele principale ale reuniunii țarilor BRICS,…

- Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud… cele cinci țari membre ale grupului BRICS s-au reunit marți, pentru trei zile, la Johannesburg, in cadrul celui de-al 15-lea summit. Este prima lor intalnire dupa pandemia Covid-19. Toate aceste țari pledeaza pentru o reechilibrare politica și economica…

- China va impulsiona grupul puterilor economice emergente, BRICS, sa devina un rival total al Grupului natiunilor puternic dezvoltate (G7), cu ocazia reuniunii programate saptamana aceasta in Africa de Sud, axata pe cea mai mare extindere a organizatiei din ultimul deceniu, noteaza Financial Times, potrivit…

- Liderii țarilor BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud) vor discuta despre perspectivele introducerii unei monede unice și despre posibilitatea dedolarizarii in cadrul unui summit care va avea loc intre 22 și 24 august la Johannesburg. Despre acest lucru relateaza postul de televiziune…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a pledat pentru includerea mai multor tari in grupul BRICS, din care fac parte in momentul de fata Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud, relateaza joi dpa.La BRICS ar trebui sa adere si tari ca Argentina, Arabia Saudita si Emiratele Arabe…

- Presedintele rus Vladimir Putin, pe numele caruia Curtea Penala Internationala (CPI) a emis in aprilie un mandat de arestare, ceea ce ii limiteaza libertatea de miscare, a acceptat invitatia omologului sau turc recent reales in functie, Recep Tayyip Erdogan, de a efectua o vizita in Turcia, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin, pe numele caruia Curtea Penala Internationala (CPI) a emis in aprilie un mandat de arestare, ceea ce ii limiteaza libertatea de miscare, a acceptat invitatia omologului sau turc recent reales in functie, Recep Tayyip Erdogan, de a efectua o vizita in Turcia, informeaza…