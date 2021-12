Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de AFP.

- Statele Unite au cerut, miercuri, Rusiei sa-și retraga trupele de la granița cu Ucraina și au avertizat ca o invazie a trupelor Moscovei ar declanșa sancțiuni mai puternice decat cele instituite pana in prezent, transmite presa internaționala.

- Secretarul de Stat american Antony Blinken se intalneste joi, la Stockholm, cu omologul sau rus Serghei Lavrov, pe fondul unor tensiuni militare puternice la frontiera Rusiei si Ucrainei, a anuntat miercuri un oficial american, relateaza AFP

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa aplice noi sanctiuni impotriva Rusiei, daca se vor amplifica tensiunile militare in estul Ucrainei sau criza imigrantilor de la frontiera dintre Belarus si...

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa adopte noi sanctiuni impotriva Rusiei daca situatia din interiorul si din jurul estului Ucrainei sau de la granita dintre Belarus si Polonia va escalada, a declarat joi cancelarul german in exercitiu Angela Merkel, potrivit Reuters. Intr-o conferinta…

- Joi, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca Rusia, desfașoara forțe în jurul frontierelor Ucrainei, și ar trebui sa înțeleaga ca un nou atac asupra acestei țari ar fi prea costisitor. "Principalul obiectiv e sa împiedicam noi actiuni agresive…

- Marea Britanie va oferi asistenta Ucrainei pentru modernizarea capabilitatilor navale, in scopul asigurarii libertatii de navigatie in Marea Neagra si Marea Azov, in virtutea unui acord anuntat in cursul vizitei la Kiev a ministrului britanic al Apararii, Ben Wallace, pe fondul tensiunilor cu Rusia,…