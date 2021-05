Stiri pe aceeasi tema

- Sefii diplomatiilor statelor membre G7 – Canada, Franta, Germania, Italia Japonia, Regatul Unit si Statele Unite – si al Uniunii Europene (UE) denunta, intr-un comunicat, ”punerea in pericol a securitatii pasagerilor si echipajului” avionului Boeing apartinand Ryanair, deturnat catre Minsk, care reprezinta…

- In primele sale declarații publice dupa aterizarea forțata a avionului Ryanair pentru a-l aresta pe jurnalistul Roman Protasevici, președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a susținut ca au existat avertismente privind existența unei bombe in aeronava, provenite din Elveția, a relatat miercuri,…

- Belarusul a anuntat marti viitoarea închidere a ambasadei sale în Canada, în ziua în care premierul canadian, Justin Trudeau, a indicat ca studiaza înasprirea sanctiunilor împotriva regimului acuzat de deturnarea unui avion european pentru a aresta un opozant aflat…

- Dacian Cioloș: „Cel mai important punct de pe agenda a fost, desigur, raspunsul comun la agresiunea fara precedent la adresa Uniunii Europene a președintelui belarus Lukașenko, care, intr-un act de piraterie de stat, a deturnat un avion european pentru a aresta un jurnalist de opoziție.Izolarea totala…

- Liderii europeni au aprobat luni seara impunerea de noi sancțiuni impotriva Belarusului, caruia ii cer eliberarea imediata a activistului Roman Protasevici și a prietenei acestuia, Sofia Sapega, arestați duminica in urma deturnarii la Minsk, sub un fals pretext, a avionului in care calatoreau pe ruta…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca un program de investitii european de trei miliarde de euro destinat Belarusului va ramane inghetat pana cand aceasta tara va reveni la democratie, potrivit Reuters și AFP, citate de Agerpres . Ursula von der Leyen a promis un raspuns…

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a cerut luni sefilor de stat si de guvern ai Uniunii Europene (UE) "sa actioneze fara ezitare si sa-i pedepseasca pe cei responsabili" pentru deturnarea si aterizarea fortata la Minsk a unui zbor RyanAir intre Atena si Vilnius, precum si arestarea…

