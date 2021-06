Stiri pe aceeasi tema

- Grupul G7, al celor mai industrializate sapte state, a convenit duminica, in ultima zi a summitului din Cornwall, sudul Angliei, asupra unei abordari mai dure in relatia cu China, transmite dpa, citata de Agerpres. In pasajul respectiv al declaratiei finale, al carei proiect a fost consultat de dpa,…

- Grupul G7, al celor mai industrializate sapte state, a convenit duminica, in ultima zi a summitului din Cornwall, sudul Angliei, asupra unei abordari mai dure in relatia cu China. In pasajul respectiv al declaratiei finale, țarile din G7 se angajeaza sa combata practicile comerciale incorecte ale Chinei,…

- China a adoptat joi o noua lege de combatere a sancțiunilor externe, care raspunde la presiunea crescânda din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene în domeniul comerțului și al drepturilor omului, potrivit AFP.Beijingul a acuzat Statele Unite de „reprimare” a companiilor…

- Un raport cu privire la originile COVID-19 realizat de un laborator national guvernamental american a conchis ca ipoteza “scaparii” virusului dintr-un laborator chinez din Wuhan este plauzibila si merita investigatii aprofundate. Dezvaluirea a fost facuta de cotidianul Wall Street Journal, citand surse…

- Pandemia de coronavirus a alimentat teoriile conspirației, mai ales scenariul in care virusul a fost creat sau a scapat in urma unei erori dintr-un laborator aflat in Wuhan, China."Cred ca ar trebui sa continuam sa investigam ce s-a intamplat in China, pana cand vom afla exact adevarul", a afirmat ANTHONY…

- Platforma de sociaizare vine cu acest anunț in contextul in care care ipoteza unui accident de laborator in China a revenit in dezbaterea americana. Facebook, reteaua de socializare online utilizata de aproape 3 miliarde și jumatate de persoane pe cel putin una din cele patru platforme ale sale (Facebook,…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a cerut miercuri serviciilor de informatii americane sa "redubleze eforturile" pentru a explica originea Covid-19 si solicita un raport in 90 de zile, potrivit AFP. Teoria unui accident de laborator la Wuhan, in China, a revenit in forta in ultimele…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a indemnat miercuri serviciile americane de informatii "sa isi dubleze eforturile" pentru a explica originea COVID-19 si a cerut un raport in termen de 90 de zile, noteaza AFP. Mult timp respinsa de majoritatea expertilor, teoria unui accident de laborator la…