G7 anunță un embargo asupra importurilor de aur rusesc Grupul celor sapte democratii cele mai industralizate (G7) a anuntat duminica interzicerea importurilor de aur rusesc in cursul summitului organizat in Alpii bavarezi intr-un context marcat de razboiul in Ucraina si de repercusiunile sale asupra pietei energiei si cerealelor, relateaza Reuters. Aceasta decizie se adauga seriilor de sanctiuni deja instituite impotriva Moscovei, dupa ce Rusia a declansat un razboi impotriva Ucrainei la sfarsitul lunii februarie. „Masurile pe care le-am anuntat astazi ii vor afecta direct pe oligarhii rusi si vor lovi din plin centrul masinii de razboi a lui Putin”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al Statului Major al armatei britanice, generalul Patrick Sanders, a avertizat ca trupele britanice trebuie sa se pregateasca ''sa lupte in Europa inca o data'' in aceasta generatie, relateaza duminica agentiile Reuters si EFE. ''Sunt primul sef de Stat Major dupa 1941 care preia comanda armatei…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut, marti seara, compatriotilor sai sa „reziste” in Donbas, regiunea din estul Ucrainei considerata de el „vitala” si de care va depinde viitorul razboiului dus de Moscova contra Kievului, conform AFP. „Este vital sa ramanem in Donbas!”, a declarat Zelenski…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat duminica, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, in estul tarii, in regiunea Harkov, de unde Moscova si-a retras in ultimele saptamani trupele pentru a le concentra pe alte fronturi, relateaza AFP, Reuters si DPA. „2.229 de case au fost…

- Președintele Biden și liderii G7 s-au intalnit duminica intr-o videoconferința cu Volodimir Zelenski pentru a continua eforturile de sprijinire a Ucrainei și de a impune sancțiuni fara precedent cu scopul de a intari poziția Kievului in negocierile de pace cu Rusia, transmite Casa Alba.

- Premierul britanic Boris Johnson a spus marți intr-un discurs prin videoconferința in fața parlamentului ucrainean ca Ucraina va caștiga razboiul cu Rusia și ca va reuși sa expuna „eroarea uriașa” pe care a facut-o Kremlinul cand și-a invadat țara vecina. Johnson a anunțat și ca Regatul Unit va acorda…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri la CNN ca „toate țarile lumii” ar trebui sa fie pregatite pentru posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul sau impotriva Ucrainei. Zelenski a spus ca Putin ar putea recurge fie la arme…

- Extinderea masurilor intreprinse dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia la titan, metal utilizat la avioane si motoare cu reactie, ”nu ar fi adecvata”, a declarat directorul general Guillaume Faury in cadrul unei adunari anuale a actionarilor. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut in mod…

- Turcia este pregatita, in principiu, sa acționeze ca o țara garant pentru Ucraina, dar trebuie stabilite detaliile unei astfel de scheme de securitate, a declarat joi președintele Tayyip Erdogan. Acesta a adaugat ca decizia Moscovei de a-și reduce unele dintre operațiunile din apropierea Kievului și…