Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din G7 (grupul celor sapte tari puternic industrializate), reuniti la Toronto, au condamnat luni Rusia pentru comportamentul contrar legislatiei internationale si au cerut Moscovei sa contribuie la solutionarea conflictului din Siria, transmite Reuters. Sefii diplomatiilor…

- Statele Unite au anunțat sancționarea a 24 de cetațeni ruși și oficiali ai guvernului de la Kremlin pentru acțiuni de sprijinire a președintelui Vladimir Putin in subminarea democrațiilor occidentale, anunța AFP. Printre cei sancționați se afla Oleg Deripaska, proprietarul gigantului de aluminiu Rusal…

- ALEGERI RUSIA, rezultate Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei (9.00 GMT), cu noua ore pana la inchiderea sectiilor de votare in regiunea cea mai de vest a Rusiei, Kaliningrad, a anuntat comisia electorala federala a tarii intr-un comunicat. REZULTATE ALEGERI…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca ajutorul umanitar va fi livrat in enclava siriana Ghouta Orientala folosind un "coridor umanitar" creat cu ajutorul Rusiei, relateaza Reuters. Lavrov a declarat in cadrul unei conferinte de presa comune la Moscova cu omologul…

- Suedia a anunțat ca trebuie sa iși dubleze bugetul militar in urmatorii șapte ani aentru ca țara sa fie bine aparata. Mai precis, un raport al armatei suedeze indica faptul ca țara trebuie sa majoreze de doua ori butetul militar pana in 2035, in contextul amenințarii ruse, relateaza Reuters. Potrivit…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat NATO, SUA si Uniunea Europeana de propaganda antiruseasca, ceea ce a dus la "paralizie" in contactele reciproce si a cerut Occidentului sa arate mai mult respect fata de Rusia, relateaza dpa. Vorbind in a doua zi a Conferintei de securitate…

- "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat Serghei Lavrov, intrebat in marja Conferintei de securitate de la Munchen cu privire la inculparile anuntate de SUA impotriva rezidentilor rusi, acuzati de complot pentru favorizarea campaniei lui Donald Trump.In ceea ce…

- Acuzatiile de dopaj institutionalizat formulate la adresa Rusiei sunt au aparut pentru ca Statele Unite "nu ne pot invinge in lupta dreapta", a afirmat duminica ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de AFP. "Cred ca este o forma de concurenta fara scrupule, pentru ca echipa…