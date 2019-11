G4Media.ro: Familie de liberali, mamă şi fiu, posturi înalte în Guvernul Orban Radu Nicolescu a fost expert IT la Ministerul Comunicațiilor și referent de specialitate la Radio Romania, potrivit informațiilor de pe pagina sa de Facebook, dar și șeful de cabinet al senatorului PNL Cornel Popa. Radu Nicolescu a a vut un rol important in campanie electorala pentru prezidențiale. Firma Etis Design, pe care o deține impreuna cu mama lui, a sponsorizat postarile Facebook despre acțiunile electorale ale lui Klaus Iohannis și PNL, potrivit unei analize facute de Europa Libera. Firma a cheltuit cel puțin 25.000 de lei pentru promovarea unor postari ale filialelor PNL din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

