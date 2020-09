Stiri pe aceeasi tema

- In contextul generat de pandemia de COVID-19, cei mai mulți romani cu varste de peste 18 ani (68%) considera ca mașina personala este cel mai sigur mijloc de transport in momentul de fața, arata Barometrul IRES-UNSAR privind Percepția riscului și cultura asigurarilor din Romania. Autoturismul personal…

- Pandemia și riscul de infectare au convins majoritatea romanilor (68%) ca mașina personala este cel mai sigur mijloc de transport, conform Barometrului IRES-UNSAR referitor la Percepția riscului și cultura asigurarilor in Romania. Autoturismul personal este urmat de transportul public (11%) și de bicicleta…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in Dumitra. Un baiat de 11 ani a fost luat pe sus de o mașina, in timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. Șoferul vinovat se afla in depașirea neregulamentara a unei alte mașini. Un baiat de 11 anișori a ajuns in aceasta seaara la spital,…

- Potrivit Poliției Romane, miercuri dimineața, polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice și DGPMB – Poliția Sectorului 2 – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice fac 45 de percheziții domiciliare in București și in județele Calarași, Dambovița, Ialomița, Ilfov, Mureș…

- Autoritațile statului aveau in curtea lor mai multe rapoarte și fapte care aratau ca Adrian Ionel, șeful Unifarm, incheiase contracte pagubitoare pentru compania Ministerului Sanatații, favorizase firme private și facuse sa dispara 2.500 de mp ai statului, iar Corpul de Control ceruse revocarea sa din…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica dupa-amiaza o avertizare nowcasting Cod portocaliu de furtuna pentru localitati din judetul Ilfov, valabila pana la ora 18:00. Potrivit meteorologilor, in localitatile Buftea, Otopeni, Peris, Gruiu, Balotesti, Afumati, Moara Vlasiei, Snagov,…

- Doi inculpati din dosarul Romprest, care vizeaza infractiuni de evaziune fiscala, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat, au cerut in instanta constatarea nulitatii absolute a mijloacelor de proba efectuate de Ministerul Public prin concurenta sau cu ajutorul Serviciului Roman…

- Daniel Dragomir, fostul locotenent-colonel SRI, a plecat din Romania miercuri, chiar cu o zi inainte ca decizia definitiva a Curtii de Apel de condamnare la 3 ani si 10 luni de inchisoare sa fie pronuntata. Surse oficiale citate de G4Media au anuntat ca Dragomir ar fi iesit din Romania cu masina, prin…