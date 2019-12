Stiri pe aceeasi tema

- Economistul Lucian Isar, soțul senatoarei PNL Alina Gorghiu, urmeaza sa fie numit in funcția de reprezentant al Romaniei la Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Numirea ar fi fost deja aprobata in Guvern și urmeaza sa fie oficializata, informeaza surse citate de G4 Media.Citește…

- România are o rezerva suficienta pentru a face fata oricaror presiuni asupra finantarii sau a cursului de schimb, a declarat ministrul de Finante, Florin Cîtu, într-un interviu acordat Bloomberg la Bruxelles. El a promis ca în scurt timp va linisti pietele cu masuri destinate…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) nu numai ca are voie, dar este obligata sa intervina in piața valutara cand constata ca exista un exces de apreciere sau de depreciere a cursului, a declarat, duminica, Adrian Vasilescu, consilier de strategie al guvernatorului BNR Mugur Isarescu, potrivit Mediafax.…

- Bank of China, a patra cea mai mare instituție bancara din lume, iși va deschide oficial operațiunile in Romania in data de 16 decembrie, cand va lansa sucursala din București, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.Lansarea vine cu ocazia implinirii a 70 de ani de relații diplomatice intre…

- "Avem o rezerva de marime adecvata. Daca va fi nevoie vom interveni pe piata si o vom utiliza", a spus Florin Citu intr-un interviu acordat Bloomberg la Bruxelles, fara a preciza insa care este suma de bani disponibila, citat de Agerpres.Florin Citu a spus ca Guvernul de la Bucuresti intentioneaza…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, spune ca a votat, la scrutinul prezidential de duminica, un candidat bun si nu raul cel mai mic, asa cum s-a votat la alte alegeri in Romania.Citește și: Mugur Isarescu, lovitura la temelia discursurilor lui Orban și Iohannis: Economia nu este pe fundul…

- Restaurarea Cazinoului din Constanta reprezinta in aceste zile tema unui workshop de proiectare arhitecturala si muzeografica, organizat de Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti, in colaborare cu Pantheon Institute, Italia si cu sprijinul Primariei Municipiului Constanta.Studenti,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7415 lei/euro, in crestere cu 0,13% fata de valoarea atinsa miercuri. Acesta este cel mai mare nivel din iunie pana in prezent.Miercuri, euro a crescut la 4.7354 lei, conform News.ro. Citește și: Victor Ponta…