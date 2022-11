Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat duminica, 23 octombrie, pe Xi Jinping, care a fost reales in funcția de secretar general al Partidului Comunist din China pentru al treilea mandat, relateaza The Guardian . „Rezultatele celui de-al 20-lea Congres al Partidului Comunist Chinez v-au confirmat…

- Avertismentul inaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, Josep Borrell, a fost lansat joi, la un eveniment organizat de Colegiul Europei din Bruges, unde i-a cerut presedintelui rus Vladimir Putin "sa nu blufeze", relateaza EFE, potrivit Agerpres.Josep Borrell a spus, la un…

- China și India, țari care au relații bune cu Rusia, i-au solicitat lui Vladimir Putin sa negocieze cat mai repede incheierea razboiului din Ucraina, inceput in luna februarie a acestui an, relateaza The Guardian.

- Rusia s-a vazut aproape complet izolata la ultima Adunare Generala a ONU, acolo unde niciuna dintre țarile importante nu i-a luat apararea, scrie The Guardian. China și India au cerut ca incheierea razboiului din Ucraina sa fie negociata cat mai repede și s-au abținut sa iși arate sprijinul pentru aliatul…

- Valentina Matvienko, presedintele Consiliului Federatiei, și Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat, au cerut oficialilor regionali responsabili de recrutare sa mențina situatia sub control si sa rezolve problemele respectand legea, noteaza The Guardian.Cei doi lideri parlamentari, ambii aliati…

- Președintele Vladimir Putin s-a intalnit marți (20 septembrie) la Kremlin cu șefii industriilor de aparare din Rusia și a laudat rezultatele obținute de armele națiunii sale in „operațiunea militara speciala” din Ucraina. Președintele rus a declarat in fața celor prezenți ca armele rusești au dat dovada…

- Rusia a lansat joi un amplu exercitiu militar cu peste 50.000 de soldati in estul tarii, la mii de kilometri distanta de linia frontului de lupta din Ucraina, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un inalt oficial american din domeniul apararii a declarat reporterilor ca Rusia se lupta sa gaseasca mai mulți soldați pentru a lupta in Ucraina și a spus ca mulți dintre recruți sunt mai in varsta, in stare proasta și primesc puțina pregatire. Oficialul din domeniul apararii, care a informat reporterii…