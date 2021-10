Liderii policiti din grupul G20 au ajuns la un acord privind implementarea unei taxe de impozitare de minim 15% pentru multinaționale, a declarat un inalt oficial al administrației americane, citat de presa internaționala. Acest lucru era unul dintre obiectivele principale ale liderului american Joe Biden. “Președintele a subliniat importanța acestui acord istoric in timpul intervenției […] The post G20 sustine taxarea minima cu 15% a multinationalelor, la nivel mondial appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .