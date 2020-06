G20 revine: 21 de miliarde de dolari, pentru combaterea pandemiei Grupul celor 20 de economii dezvoltate si emergente (G20) au anuntat sambata contributii in valoare de peste 21 de miliarde de dolari pentru combaterea pandemiei COVID-19, transmite Reuters. “G20, impreuna cu tarile invitate, a coordonat eforturile globale de sustinere a luptei impotriva pandemiei COVID-19. Pana in prezent, membrii G20 si tarile invitate au anuntat contributii […] The post G20 revine: 21 de miliarde de dolari, pentru combaterea pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

