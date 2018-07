G20: Intensificarea tensiunilor comerciale reprezinta un risc major la adresa cresterii economiei mondiale Ministrii de Finante si guvernatorii bancilor centrale din G20 (grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente) au avertizat ca intensificarea tensiunilor comerciale si geopolitice reprezinta un risc major la adresa cresterii economiei mondiale si s-au pronuntat pentru un dialog mai extins, conform proiectului de comunicat al intalnirii, consultat de Reuters.



Proiectul, care inca poate fi revizuit, indica faptul ca economiile emergente sunt mai bine pregatite sa se ajusteze la socurile externe dar ele inca se confrunta cu dificultati din cauza volatilitatii de pe pietele… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018 Turneul final are 32 de echipe, inclusiv țara gazda, formatul final menținandu-se ca la turneul precedent. Acesta este primul turneu care are loc in Europa de Est. Campionatul Mondial de Fotbal 2018 se apropie de final, iar motanul Ahile a prezis, fix la…

- Urmatoarea reuniune a Comitetului va avea loc la Baku (Azerbaidjan), potrivit site-ului unesco.org. Dintre cele 19 situri 13 sunt situri culturale, 3 - naturale si 3 - mixte (naturale si culturale). In plus, a fost aprobata extinderea unui sit natural. Lista UNESCO cuprinde 1.092 de…

- Șeicul care patroneaza Manchester City a trimis-o la Ploiești pe Lara Sawaya, mana sa dreapta in materie de cai Pur Sange Arab: ”Ii plac și caii, și fotbalul”. Duminica, 1 iulie, de la ora 10:30, pe Hipodromul de la Ploiești s-a desfașurat un eveniment hipic in premiera istorica pentru Romania care…

- Media de goluri marcate in faza grupelor Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, 2,54 goluri pe meci, s-au dupa cele 122 de reusite, este inferioara moment celei de la CM 1998 din Franta si CM 2014 din Brazilia, cu cate 2,67%, relateaza EFE. Media de goluri este totusi peste cele din Africa…

- Astazi dupa-amiaza incepe a 21-a editie a Cupei Mondiale de fotbal, gazduita de Rusia pana pe 15 iulie, pe 12 stadioane din 11 orase. Turneul final este deschis propriu-zis la ora 18, de meciul dintre echipa țarii gazda, Rusia, si Arabia Saudita, din Grupa A, pe stadionul Lujniki din Moscova. Participa…

- Mercedes-Benz, divizia de lux a grupului auto german Daimler, a raportat miercuri un avans al livrarilor de 2,3% in mai, a 63-a luna de crestere consecutiva, datorita majorarii cererii in aproape toate regiunile, transmite site-ul automotiveworld.com. Mercedes a vândut pe plan global 198.187 autoturisme…

- ”Toate partile ar avea de pierdut in cazul unui razboi comercial. Trebuie sa ramanem fermi si uniti in fata Statelor Unite si sa transmitem acelasi mesaj- ca trebuie ca UE sa fie exceptata permanent de la taxele vamale”, a declarat Le Maire, pentru postul France 2.Presedintele Donald Trump…

- In luna aprilie, SibiuNews a avut 27.277 de cititori unici din Romania, 2.657 din Germania, 1.210 din Franța, 743 din SUA, 672 din Italia și alte sute din țari de pe tot mapamondul. Spre exemplu, potrivit statisticilor de pe trafic.ro, am avut 10 cititori tocmai din Qatar, 6 din... Coreea de Sud,…