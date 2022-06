Invadarea Ucrainei de catre Rusia, in februarie, si temerile ca se apropie o recesiune economica au dat o lovitura activitatilor de fuziuni si achizitii (M&A) in trimestrul al doilea. Valoarea tranzactiilor anuntate a scazut cu 25,5% in termeni anuali, pana la 1.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor Dealogic. ”Companiile renunta la fuziuni si achizitii, pe termen scurt, deoarece sunt mai concentrate pe impactul unei recesiuni asupra afacerii lor. Momentul pentru incheierea tranzactiilor va veni, dar nu cred ca a ajuns inca”, a spus Alison Harding-Jones, directorul pentru fuziuni si achizitii…