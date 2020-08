Stiri pe aceeasi tema

- USR si PLUS au votat fuziunea, sambata dupa amiaza, in cadrul unui congres comun, peste 84% dintre membrii formatiunilor politice conduse de Dan Barna si Dacian Ciolos votand pentru fuziune.

- USR si PLUS s-au reunit, sambata, online, in vederea adoptarii protocolului de fuziune a celor doua partide, prilej de revarsare a laudelor de sine. „Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS. Am fost impreuna de la inceput, am fost puternici in alianta, unirea este un pas firesc. Este ceea ce si-au…

- ​Reprezentanții USR și PLUS, reuniți în congrese separate, au votat sâmbata pentru fuziunea celor doua formațiuni. În tabara condusa de Dan Barna, 76% au fost pentru și 17% împotriva. Oamenii lui Cioloș au votat 83,4% pentru și 15% împotriva.Datele au fost prezentate…

- Dan Barna a anuntat printr-un mesaj publicat pe Facebook ca USR si PLUS au fuzionat. "In urma cu puțin timp Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS.Am fost impreuna de la inceput, am fost puternici in alianța, unirea este un pas firesc.Este ceea ce și-au dorit membrii…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat, sambata, ca in cadrul Congresului formatiunii a fost aprobata fuziunea cu PLUS. Noul partid se va numi USR PLUS și va avea doi copreședinți: Dan Barna și Dacian Cioloș, noteaza Agerpres."Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS. Am fost impreuna de la inceput,…

- Presedintele USR, Dan Barna, le-a explicat membrilor formatiunii politice pe care o conduce ca fuziunea cu PLUS, partidul infiintat de fostul prim-ministru Dacian Ciolos, are o miza „mult mai mare” decat mizele personale ale membrilor USR. Barna sustine ca fuziunea cu USR a fost ”un proces complicat”,…

- Presedintele USR, Dan Barna, le-a explicat membrilor formatiunii politice pe care o conduce ca fuziunea cu PLUS, partidul infiintat de fostul prim-ministru Dacian Ciolos, are o miza „mult mai mare” decat mizele personale ale membrilor USR.

- Anunțul ca scrutinul localelor av fi in septembrie i-a determinat pe șefii celor doua partide iși doreasca sa intre in campania electorala cu un mesaj clar de unitate, care sa reduca conflictele din ultimul timp. Potrivit unor surse politice, fuziunea ar urma sa fie anunțata intr-un congres, la finalul…