Stiri pe aceeasi tema

- Data congresului de fuziune a PNL cu ALDE va fi stabilita saptamana viitoare, a declarat marți purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe. In ceea ce privește negocierile cu PMP, el afirma ca discuțiile sunt deschise. „A avut loc (marți – n.r.) prima intalnire intre cele doua comisii de negociere. Aș…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a vorbit intr-o conferinta de presa despre negocierile purtate de liberali in vederea fuziunii, atat cu ALDE, cat si cu PMP. In ciuda scandalului izbucnit in interiorul formatiunii conduse de Diaconescu, Ionut Stroe a transmis ca liberalii raman deschisi negocierilor.…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a vorbit intr-o conferinta de presa despre negocierile purtate de liberali in vederea fuziunii, atat cu ALDE, cat si cu PMP. In ciuda scandalului izbucnit in interiorul formatiunii conduse de Diaconescu, Ionut Stroe a transmis ca liberalii raman deschisi negocierilor.…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a vorbit intr-o conferinta de presa despre negocierile purtate de liberali in vederea fuziunii, atat cu ALDE, cat si cu PMP. In ciuda scandalului izbucnit in interiorul formatiunii conduse de Diaconescu, Ionut Stro a transmis ca liberalii raman deschisi negocierilor.…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a declarat marți, 18 ianuarie, dupa ședința online a Biroului Executiv al Partidului Național Liberal, ca negocierile dintre liberali și ALDE pentru fuziune au inceput bine și ca „s-a definitivat un parcurs procedural care urmeaza sa fie validat de ambele partide”.„Astazi…

- ​PNL și ALDE continua negocierile pentru fuziune, dupa o prima întâlnire marți, delegațiile celor doua partide convenind ca saptamâna viitoare sa se revina la masa discuțiilor cu mandat din partea conducerilor celor doua partide care sa permita chiar stabilirea datei congresului de…

- Liberalii incep negocieri cu ALDE pentru fuziunea dintre cele doua formațiuni. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al liberalilor, Ionuț Stroe, care spune ca PNL și-a asumat „rolul

- Liberalii incep negocieri cu ALDE pentru fuziunea dintre cele doua formațiuni. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al liberalilor, Ionuț Stroe, care spune ca PNL și-a asumat „rolul de partid integrator al dreptei”. Despre PMP, Stroe spune ca „exista un progres evident al discuțiilor”.…