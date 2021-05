Stiri pe aceeasi tema

- Fuziunea dintre Farul și Viitorul prinde contur. Gica Popescu, președintele clubului din prima liga, a oferit ultimele detalii despre ideea indrazneața a celor doua echipe. Constanța poate redeveni din nou o forța pe harta Romaniei la fotbal, iar Gheorghe Hagi pare tot mai interesat de realizarea proiectului.…

- Viitorul a caștigat duelul contra Chindiei, 3-2, și va juca duminica, de la 20:30, impotriva lui Sepsi pentru un loc in Conference League. La finalul partidei, Gica Popescu, președintele Viitorului, a anunțat ca se vor face schimbari importante la echipa incepand cu sezonul viitor. In plus, „Baciul”…

- Gica Hagi face o mutare surpriza cu Viitorul Constanța. Clubul condus de fostul internațional va fuziona cu Farul Constanța, pentru a crea o echipa care sa fie susținuta de toți constanțenii. Viitorul nu a reușit in ediția 2020-2021 a Ligii I de fotbal sa se califice in play-off, campionatul echipelor…

- ​FC Viitorul a emis, sâmbata, un comunicat, în care sustine ca a primit cu bucurie ideea de formare a unei singure echipe de fotbal care sa-i reprezinte pe toti constantenii."Conducerea FC Viitorul Constanta a primit cu bucurie ideea de formare a unei singure echipe de fotbal…

- Fostul fotbalist a postat pe pagina sa de Facebook o imagine cu echipa, insotita de un singur cuvant, "Multumesc ". In aceeasi zi, seara, in studioul Digi Sport, jurnalistul Decebal Radulescu a adus in discutie un "zvon", referitor la Ciprian Marica, FC Farul si FC Viitorul. In mediul virtual, comentariile…

- Gica Hagi ar pregati o mutare spectaculoasa in fotbalul romanesc, iar echipa sa, Viitorul, ar putea fuziona cu Farul. „Regele” a jucat la echipa din Constanța intre 1982 și 1983, iar acum ar avea de gand sa preia clubul. Jurnalistul Decebal Radulescu a anunțat vineri seara ca s-ar pune la cale o fuziune…

- Robert Mustaca a marcat doua dintre golurile echipei constantene.FC Viitorul II a sustinut, astazi, pe terenul sintetic din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi", de la Ovidiu, ultimul joc pe teren propriu in sezonul 2020 2021 al Ligii a 3 a, seria a treia.Adversara echipei constantene a fost…

- Formatiile FC Viitorul au primit replica de la FC Farul Constanta si Kinder Constanta. Echipele Under 16 jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2005 si Under 14 jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2007 ale FC Viitorul au sustinut noi meciuri de verificare, ambele formatii au obtinand victorii in fata unor adversare…