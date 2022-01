Fuziunea cu PNL duce la demisii în ALDE Un vicepreședinte ALDE demisioneaza din partid, acesta afirmand ca nu poate fi de acord cu felul in care decurg discuțiile pentru fuziunea cu PNL. „Se discuta in termeni pe care nu ii mai recunosc ca fiindu-mi onoranți politic. Se discuta mult despre o fuziune și despre funcții pe care unii colegi ar putea sa le primeasca in urma negocierilor cu PNL. In opinia mea, cuvantul atat de mult vehiculat, ”negociere”, este cel mai nepotrivit cuvant in momentul de fața. El era potrivit cand guvernarea PSD a fost schimbata cu ajutorul ALDE, iar atitudinea celor de la PNL fața de noi este bine… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția discuta despre facturi mai mici la energie in cadrul unei ședințe la Parlament. Coalitia de guvernare PSD-PNL-UDMR discuta la aceasta ora, la Parlament, despre aplicarea unor noi masuri in domeniul energiei care sa duca la diminuarea facturilor pe care le vor avea de platit romanii. Și PSD…

- O parte a conducerii PMP a decis sa convoace congresul pentru alegerea unor noi lideri naționali. In partid sunt mai multe tabere care fie doresc sa fuzioneze cu PNL, fie doresc sa colaboreze cu liberalii. Congresul PMP va avea loc peste o luna. „Colegiul Național al Partidului Mișcarea Populara s-a…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat miercuri ca atunci cand in Romania rata de reproducere a infectiei se va apropia de 1 probabil se va putea discuta de inceputul valului 5 al pandemiei, precizand ca, marti, rata de reproducere era de 0,91.

- Un val de demisii a avut loc, azi, in cadrul PNL Olt. Este vorba de oameni care au ocupat funcții de conducere in cadrul PNL Slatina, foști consilieri locali, dar și simpli membri in Biroul politic Municipal, informeaza olt-alert.ro. Potrivit surselor stiripesurse.ro, motivul plecarilor din…

- Completul de trei judecatori de la instanța suprema care analizeaza cazul de mare corupție denumit generic „Afacerea Swietelsky” a epuizat administrarea probelor și audierea inculpaților din dosar iar, joi, va dezbate schimbarea de incadrare juridica in cazul celor judecați. Astfel, procesul…

- „Domnule Eugen Tomac, in calitate de membri simpli (și sper sa ramanem membri PMP și sa nu ne dați pe toți afara din partid) avem nevoie sa ne declarati cateva chestiuni:1. a - Nu este adevarat ca dumneavoastra și Ioana Constantin ați sunat la toți președinții de organizații județene pentru a le cere…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Florin Cițu – președintele PNL a reacționat, vineri, dupa ce in presa au aparut mai multe zvonuri potrivit carora partidul sau va fuziona cu PMP. Acesta a confirmat discuțiile. „Sunt doar negocieri. Nu sunt trase concluziile”, a precizat Florin Citu, vineri, la Palatul…

- Duminica, la Palatul Victoria, premierul desemnat Nicolae Ciuca a continuat discuțiile pentru finalizarea Programului de Guvernare, impreuna cu echipele de experți ale Partidului Național Liberal și ale Uniunii Democrate Maghiara din Romania, in prezența președinților Florin Cițu și Hunor Kelemen,…