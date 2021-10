Stiri pe aceeasi tema

- Judo-ul bihorean merge inainte din tata-n fiu și de la tata la fiice. Cea mai buna dovada a fost cuplajul gazduit sambata de Sala Olimpia din Timișoara, unde au performat la nivel de veterani doi antrenori bihoreni iar in concursul prichindeilor s-au evidențiat atat copiii cat și elevii acestora.

- Toamna, la Timișoara „se coloreaza” cu satira. 560 de artiști din peste 70 de țari iși vor expune lucrarile la cea de-a IX-a ediție a Salonului Internațional de Caricatura de Presa și Arte Vizuale Satirice. Aceasta ediție va putea fi „vizitata” și online.

- Salonul International de Automobilism de la Geneva a fost amanat pana in 2023 din cauza pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut joi de organizatori și au precizat ca „problemele de la nivelul industriei legate de pandemia de COVID-19” nu le-au lasat alternative. „Pandemia nu este sub control…

- Performanța remarcabila pentru micuții luptatori legitimați la CSC Ghiroda și CSC Moșnița Noua. Sportivii de langa Timișoara s-au intors de la UFT Junior Internațional Tournament cu 8 locuri I și o clasare pe poziția a doua. Evenimentul s-a desfașurat in weekend la Cluj și a adunat luptatori de la 33…

- Festivitatea de premiere, va avea loc in Varșovia, in cadrul conferinței internaționale REHA for the Blind, in perioada 10-13 Septembrie. Proiectul lui Tudor Scripor a fost premiat in 2019 cu medalia de aur la Salonul Internațional de Invenții și Inovații de la Geneva, iar acum a fost nominaliat la…

- Cinci elevi au facut parte din lotul Romaniei la Olimpiada Internaționala de Fizica, iar trei dintre ei s-au intors acasa cu medalii de aur și doi cu medalii de argint. Cele trei medalii de aur au fost caștigate de Vlad Ștefan Oros, de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara, de Tudor-Gabriel…

- REȘIȚA – Asociația Județeana de Lupte Caraș-Severin, impreuna cu Clubul Sportiv Școlar Reșița, Clubul Sportiv Municipal Reșița și Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Caraș-Severin au organizat duminica, 18 iulie, Cupa „Reșița”, la lupte! Sportivele care au obținut locul I au fost: Dința Andrada,…