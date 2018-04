Stiri pe aceeasi tema

- Sainsbury’s, a doua cea mai mare companie de supermarketuri din Marea Britanie, a convenit preluarea Asda, filiala locala a grupului american Walmart, pentru 7,3 miliarde de lire sterline (10 miliarde dolari), pentru a forma cel mai mare grup de profil de pe piata britanica in functie de cota de piata,…

- Seful Sainsbury, Mike Coupe, lupta impotriva Amazon si a lanturilor de discount printr-o tranzactie gigant cu Walmart, care va schimba fundamental piata alimentara britanica, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Luni, Sainsbury a confirmat că va plăti 7,3 miliarde de lire sterline (8,2…

- Fostul președinte Traian Basescu a spus sambata, intr-o intervenție telefonica la Romania Tv, ca atacul desfasurat de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva Siriei a fost o „operațiune de rutina”. „In opinia mea, a fost o operațiune de rutina și de testare a noilor capacitați tehnice in Siria.…

- Fondul Norvegiei, cel mai mare fond suveran din lume, va continua sa investeasca in Marea Britanie, indiferent de rezultatele negocierilor pentru Brexit, potrivit Bloomberg. „Ne pastram angajamentul pe termen lung de a fi un investitor dedicat in Marea Britanie in toate clasele de active”,…

- Piata din Romania a medicamentelor fara prescriptie medicala, a suplimentelor alimentare si dispozitivelor medicale pentru ingrijire personala (OTC) a atins, in 2017, o valoare de 3,104 miliarde de lei, in crestere cu 18,8% fata de anul precedent, arata datele unui raport de specialitate, publicat…

- In al saselea an consecutiv de crestere, vanzarile de produse organice au avansat cu 6% pana la un nivel record de 2,2 miliarde de lire sterline, relateaza The Guardian. Cifra de anul trecut, in crestere de la 2,09 miliarde de lire sterline in 2016, depaseste maximul istoric atins inainte de recesiune…

- Lovitura dura pentru Ilie Nastase. Actiunile sale din meciul cu Marea Britanie, de anul trecut, de la Fed Cup, nu au ramas fara consecinte. Fostul tenismen are interzis sa intre in sala de la Cluj, acolo unde in acest weekend Romania va juca cu Canada la Fed Cup, potrivit Ziare.com. Ilie…

- Facebook a realizat un profit net de 15,9 miliarde de dolari in anul 2017 la venituri de 39,9 miliarde de dolari, a anunțat compania . Pe ultimul trimestru al anului trecut, gigantul a anunțat un caștig net de ”doar” 4,2 miliarde de dolari, dupa ce compania a fost obligata sa puna deoparte 2,27 miliarde…