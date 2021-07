Stiri pe aceeasi tema

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatorești Morari și Asociații cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramureș, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN in temeiul art. 838(1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunoștința generala ca in ziua de…

- Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) organizeaza cea de-a XV-a ediție a Forumului Organizațiilor Studențești din Romania (FOSR) in perioada 12 – 20 august 2021 la Baia Mare. Astfel, timp de 9 zile, 300 de reprezentanți ai studenților din organizațiile studențești din toata…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Maramureș a anunțat lista locurilor de munca vacante, acestea fiind in numar de 456. Interesant este faptul ca, inafara municipiului Baia Mare, marea majoritate a posturilor oferite se afla in localitațile : Sighetu Marmației, Ocna Șugatag, Baia…

- Administrația Naționala de Meteorologie are in plan pana la finele lui 2023 modernizarea infrastructurii de monitorizare și avertizare a fenomenelor hidro meteorologice severe in vederea asigurarii protecției vieții și bunurilor materiale din toata țara, vizate fiind și stațiile meteo din județul nostru.…

- "Claca la coasa", un eveniment inedit organizat de Muzeul Satului din municipiul Baia Mare, adresat turistilor si locuitorilor din oras, va readuce in atentie munca fizica a campului care se petrecea odinioara la sat, a declarat, marti, pentru AGERPRES, directorul institutiei, Monica Mare. …

- Vremea s-a incalzit fata de intervalul precedent. Cerul a fost variabil, temporar noros dupa-amiaza si noaptea. Pe arii restranse in zona de munte s-au semnalat ploi cu caracter de aversa. Cantitatea maxima de apa a fost de 0.9 l/mp la Sacel. Vantul a suflat slab la moderat cu unele intensificari in…

- Potrivit datelor oficiale primite de la Direcția de Sanatate Publica a județului Maramureș, la acest moment avem 34 de localitați care au 0 cazuri de coronavirus confirmate in ultimele 14 zile. Sunt insa multe localitați in județ unde avem cate un singur caz de COVID, deci incidența este una scazuta.…

- Vremea a fost frumoasa si calda. Cerul a fost variabil. Vantul a suflat slab la moderat. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre 20 de grade la Ocna Sugatag si 22 de grade la Sighetu Marmatiei si Baia Mare. Cel mai rece a fost noaptea trecuta si in aceasta dimineata la statia meteo Iezer – 2 grade.…