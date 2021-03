Stiri pe aceeasi tema

- Prima intalnirea a Burlacului cu cele 25 de pretendente va avea loc maine, de la 20.30, la Antena 1, insa tot atunci Andi Constantin se va intalni și cu cea mai importanta femeie din viața sa de pana acum. Burlacul va avea și el ocazia sa le cunoasca pe cele 25 de tinere, sa discute cu ele și sa incerce…

- Romania ar putea adera la spațiul Schengen in acest an, daca va avea un raport MCV favorabil, iar adoptarea monedei euro ar putea fi facuta dupa 2024, insa obiectivul principal nu il reprezinta simpla aderare, ci reformarea economiei intr-una puternica, a declarat Florin Cițu. „Parcursul pentru euro…

- Este doliu uriaș in Romania, dupa ce marea realizatoare de emisiuni radio, Luminița Constantinescu s-a stins din viața. Odata cu vestea șocanta s-a aflat faptul ca s-a stins din viața la varsta de 71 de ani, insa puțini știu detalii importante din viața ei. Iata cine a fost, de fapt, aceasta!

- Este doliu uriaș in Romania, dupa ce marele artist Viorel Nimigeanu s-a stins din viața. Potrivit primelor informații din presa locala, acesta a murit rapus de coronavirus, la varsta de 70 de ani.

- Autor: Florentin SCALETCHI Continuam dialogul fiica tati, dupa ce in episodul trecut mi-am luat in serios rolul de parinte grijuliu, cum spuneam, Rebecca si ti-am transmis, ceea ce ii este eminamente necesar sufletului tau de copil, in incercarea de a-ti lua viata in piept. Dar, tati, eu…

- In Capitala, centrelor de vaccinare deja existente li se adauga de astazi inca doua: spitalul Gerota și spitalul Colentina. La Gerota, prima s-a imunizat chiar doctorița Alida Moise, primul cadru medical din Romania infectat cu SARS-CoV-2.