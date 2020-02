Stiri pe aceeasi tema

- Nationala masculina de handbal a Romaniei invins echipa Italiei, cu scorul de 29-24 (13-12), duminica, in ultimul sau meci din Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial din 2021, la Benevento (Italia). Tricolorii, care erau deja calificati in faza a doua a preliminariilor, au…

- ​Nationala masculina de handbal a României învins echipa Italiei, cu scorul de 29-24 (13-12), duminica, în ultimul sau meci din Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial din 2021, la Benevento (Italia), potrivit Agerpres.Tricolorii, care erau deja calificati în…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a invins fara probleme Kosovo, cu scorul de 32-21 (15-7), sambata, in Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial din 2021, la Benevento (Italia). Tricolorii au avut o prima repriza foarte buna, intrand la pauza cu un avantaj de opt goluri…

- Nationala masculina de handbal a României a învins fara probleme Kosovo, cu scorul de 32-21 (15-7), sâmbata, în Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial din 2021, la Benevento (Italia), potrivit Agerpres.Tricolorii au avut o prima repriza foarte buna, intrând…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a invins greu echipa Georgiei, cu 29-24 (16-13), aseara, la Benevento (Italia), in grupa a III-a a calificarilor pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Tricolorii, la primul meci oficial cu Rares Fortuneanu pe banca tehnica, au tranșat partida in ultimele…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a invins cu dificultate echipa Georgiei, cu scorul de 29-24 (16-13), vineri seara, la Benevento (Italia), in Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial din 2021. Tricolorii, la primul meci oficial cu Rares Fortuneanu pe banca tehnica, au reusit sa incline…

- Echipa naționala de handbal feminin a Ungariei a invins reprezentativa simiara a Senegalului, miercuri, la Yatsushiro, scor 30-20, in penultima runda din grupa C a Campionatului Mondial. Astfel, Ungaria a egalat Romania la puncte, calificarea urmand sa se decida vineri, in meciul direct, potrivit…

- Echipa naționala de handbal feminin a Romaniei intalnește reprezentativa similara a Kazahstanului, marți, de la ora 12:00, la Yatsushiro, in a treia runda din grupa C a Campionatului Mondial, care se disputa in Japonia, potrivit Mediafax.Dupa doua meciuri disputate, Romania ocupa locul 4 in…