- Echipa antrenorilor Kacso Endre si Kovacs Janos si-a asigurat un avantaj consistent pentru returul semifinalei Ligii 2. Daca echipa noastra se califica in finala isi va asigura si promovarea in prima divizie! CSM Targu Mures – Soimii Simand 13-6 (4-3) Marcatorii echipei noastre: Nagy Tamas 2, Dobai…

- Conf. Univ. Dr. Cristian Boeriu, Coordonator Departament VR și Șef disciplina Medicina de Urgența din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș, iși serbeaza azi, marți, 25 aprilie, ziua de naștere. Felicitari unui om extraordinar și celui…

- Formatia antrenata de catre Endre Kacso si Janos Kovacs a invins categoric in ultimul act al Cupei, echipa gazda. Ceahlaul Piatra Neamt – CSM Targu Mures 1-7 (1-5) Marcatorii echipei noastre: Patrick Chertes 3x, Mojzi Botond 2x, Varga Eduard, Laposi Robert, De la gazde Nemteanu a deschis scorul foarte…

- Echipa de handbal feminin juniori 3 a liceului LPS Tg. Mures a castigat meciul impotriva echipei din Zalau cu scorul LPS Tg. Mures – AHC VM Zalau 33-26 in sala Sporturilor din Tg. Mures! Felicitari fetelor pt. atitudinea de care ați dat dovada și multumim spectatorilor pt. incurajarea echipei noastre!…

- Echipa noastra a trebuit sa remonteze un handicap de 4 goluri, dupa ce in primul meci de la Piatra Neamt a pierdut cu 5-9. Dupa o prima repriza echilibrata in care am reusit sa recuperam doar un gol, a urmat o a doua repriza excelenta, in care elevii lui Endre Kacso s-au mobilizat si au reusit sa anihileze…

- CSM Targu Mureș a invins vineri, 10 martie, pe teren propriu, cu scorul de 99-82 (21-22, 29-20, 26-19, 23-21), formația Steaua București, intr-un meci contand pentru etapa a 3-a a play-outului Ligii Naționale de Baschet Masculin Mozzart Bet. Pentru formația gazda, pregatita de George Trif, au punctat:…

ACS Șoimii Șimand și AFC Universitatea Galați au hotarat ca cele doua jocuri directe din optimile de finala ale fazei eliminatorrii din Liga 2 la...

- Echipa noastra de U19 a jucat la Cluj Napoca meciul pentru calificarea in turneul final al Cupei Romaniei la futsal. Echipa insotita de antrenorul Kovacs Lajos a invins cu 8-4 dupa ce la pauza conducea tot cu 4 goluri, 5-1. Rezultat: Clujana Cluj – CSM Targu Mures 4-8 (1-5) Marcatorii nostri: Chertes…