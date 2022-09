Stiri pe aceeasi tema

Utilizatorii Facebook se plang ca fluxurile lor sunt inundate de postari de la oameni pe care nu-i cunosc pe paginile celebritaților, relateaza dailymail.co.uk.

- Pentru ca imbraca toate siluetele indiferent de varsta și aspect, bustiera ii ia locul corsetului, cu care nu trebuie confundata. Iata cum sa adopți tendința suprema a modei de vara. O inversare a situației te obliga, bustiera reintra pe scena modei, in special din cauza ascensiunii stilului Regency…

- Victoria Beckham a urcat pe scena și a cantat o piesa Spice Girls. VIDEO Victoria Beckham a devenit celebra in anii 90, odata cu succesul formidabil al trupei Spice Girls. Posh Spice era pe atunci numele ei de scena. Facea furori in muzica alaturi de colegele sale: Sport Spice, Scary Spice, Ginger Spice…

- Directoarea Documenta, una dintre cele mai mari expozitii de arta din lume, a fost deranjata de expozitiile antisemite de la inaugurarea care a avut loc in Germania, luna trecuta, in care erau ilustrați evrei, relateaza The Guardian. Documenta, care la fiecare cinci ani transforma orasul german Kassel…

- Ikarus și Bianca Tilici fac echipa pentru „Never Mind” și ne plimba, astfel, prin timp, apeland la un sound urban, specific artiștilor I NAME IT. Ritmului electronic i se adauga vocea plina de caldura a Biancai Tilici și se contureaza, in acest fel, o piesa care combina energia cu emoția in cel mai…

- H.E.R. a lansat piesa “Dance To The Music”. Noua melodie este o noua interpretare plina de bucurie a imnului din 1967 al lui Sly și The Family Stone, „Dance To The Music”, produs de producatorul anului Grammy 2022, Jack Antonoff. Cu vocea inconfundabila R&B a lui H.E.R., combinata cu linii de bas funky,…