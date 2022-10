Stiri pe aceeasi tema

- O buzoianca, in varsta de 63 de ani, este cercetata de Poliție, dupa ce a furat rucsacul plin cu bani (12.000 de lei) al unei comerciante din Piața de Marfuri Industriale din oraș. „In data de 26 octombrie a.c., polițiștii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Buzau au identificat…

- In ziua de 13 octombrie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Buzau au reținut pentru 24 de ore principalul banuit in cazul unor furturi din geanta. In urma cercetarilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul ca in perioada martie – septembrie a.c., banuitul…

- V. Stoica Un accident rutier care putea avea urmari grave a avut loc in orașul Urlați, cartier Cherba, ieri dimineața, in jurul orei 03:45, potrivit informațiilor furnizate de ISU Prahova. „Echipajele de intervenție ajunse la locul solicitarii au constatat faptul ca un autoturism a pierdut controlul…

- F.T. Oamenii legii din cadrul Politiei orasului Slanic au fost alertati marti, in jurul orelor pranzului, de catre un barbat in varsta de 80 de ani, din oraș, acesta reclamand faptul ca, in timp ce se afla pe raza orașului Valenii de Munte, a fost abordat de catre un barbat, sub pretextul ca dorește…

- In data de 1 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Buzau au depistat principala banuita in cazul unui furt dintr-o societate comerciala. In urma apariției in mediul online a unui video in care se obsreva o persoana care sustrage bunuri dintr-o societate comerciala, din municipiul…

- Zilele acestea, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Sarat au depistat principalul banuit de furtul unui portofel. Fapta a fost comisa in noaptea de 12/13 august a.c. Pagubita, o tanara de 18 ani, din Valea Ramnicului, a mentionat ca portofelul i-a fost sustras de pe pervazul ferestrei…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Bistrița și jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi „Gelu Voievod” Bistrița-Nasaud au surprins in flagrant delict, noaptea trecuta, doi barbați de 40, respectiv 24 de ani, din Dipșa și Bistrița, persoane…