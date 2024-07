Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii hunedoreni intervin, in acest moment, pentru indepartarea arborilor cazuți pe carosabil pe mai multe drumuri din județ, din cauza furtunii violente, din aceasta dupa-masa. Printre pagubele facute de vremea extrema este și acoperișul unei case, care a luat foc, din cauza unui trasnet, iar…

- Codul portocaliu de vijelii și ploi torențiale a facut ravagii in judetul Hunedoara. Pompierii militari din toate subunitațile ISU din judet au fost solicitați sa intervina pana la ora 16 in mai multe locatii in care vantul si fenomenele meteo au facut prapad. „Astfel, pe raza localitaților Peștișu…

- ANM a emis un mesaj imediat de cod PORTOCALIU de averse torențiale, vijelii, grindina și descarcari electrice, valabil pana la ora 15:00. In zona : Județul Hunedoara: Hunedoara, Deva, Oraștie, Calan, Simeria, Hațeg, Pui, Rau de Mori, Santamaria-Orlea, Beriu, Bretea Romana, Salașu de Sus, Ghelari,…

- Echipaje de pompieri ai Detașamentelor Deva și Oraștie au intervenit, noaptea trecuta, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la remorca unui autotren care circula pe autostrada A1, sensul de mers Deva- Oraștie. Din fericire nu au fost victime, conducatorul auto reușind sa opreasca…

- Șoferul unei ambulanțe private și cei trei pacienți pe care ii transporta la dializa au fost raniți dupa ce autovehiculul s-a rasturnat. Toți patru au fost transportati la unitatile de primiri urgente din municipiile Deva si Hunedoara, pentru ingrijiri medicale. Un autoturism care indeplinea atributii…

- Un autoturism care indeplinea atributii de ambulanta privata, la bordul caruia se aflau trei pacienti, s-a rasturnat vineri, pe drumul national DN 66, in zona orasului Calan, soferul si cele trei persoane bolnave fiind transportati la unitatile de primiri urgente din municipiile Deva si Hunedoara, pentru…

- AUR isi face campanie electorala folosindu-se de numele lui Avram Iancu, potrivit unui comunicat al formațiunii. AUR a facut un”legamant” pentru țara la mormantul Craișorului Munților: ”Avram Iancu suntem toți” . “Unicul dor al vieții mele este sa imi vad națiunea fericita!”, spunea Avram Iancu. Asta…

- Aproximativ o ora, circulația s-a desfașurat doar pe banda de urgența, in aceasta dimineața, pe autostrada A1, ce leaga Simeria de Deva, din cauza unui accident rutier, in care au fost implicate doua autodube. In urma impactului, una dintre mașini, ce transporta produse din carne s-a rasturnat, iar…