- Mandat european de arestare, pus in aplicare de polițiști Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nanești au pus in aplicare un mandat european de arestare, fața de un barbat din comuna Tataranu, urmarit internațional. Sambata, 28 octombrie, polițiștii au pus in executare un mandat de arestare european,…

- Un barbat in varsta de 26 de ani, urmarit international pentru furturi comise pe teritoriul Marii Britanii, a fost prins de politistii vasluieni in comuna Dranceni. "Politistii Serviciului Investigatii Criminale, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, au cautat si depistat in comuna…

- Un barbat de 25 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat ca ar fi racolat o tanara de 21 de ani, careia i-a promis ca o va lua de soție, pe care a obligat-o sa se prostitueze.

- Atac la Cannes! Barbat arestat langa o sinagoga dupa ce a incercat sa injunghie un trecator in timp ce striga 'Allah Akbar'Un individ "foarte periculos" a fost arestat de politistii de la Brigada anticriminalitate miercuri seara, la Cannes, in apropierea unei sinagogi, dupa ce ar fi incercat sa injunghie…

- Criminalitatea informatica reprezinta un domeniu aflat in continua creștere și diversificare pe fondul creșterii exponențiale a numarului și rolului dispozitivelor de accesare a internetului implicit a numarului de utilizatori și funcționalitaților pe care le ofera digitalizarea in viața de zi cu zi.…

- Un barbat de 39 de ani din Ramnic, banuit de fraude informatice cu un prejudiciu de circa opt milioane de lei, a fost prins in Bucuresti, au anuntat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, potrivit Agerpres.

- Un inculpat din Neamt, pare ca a vrut musai sa ajunga dupa gratii. Era plasat in control judiciar intr-un alt dosar penal, dar a mai comis o infractiune, astfel ca magistratii au decis sa fie arestat. Incidentul s-a petrecut pe data de 14 august 2023, intr-un bar din satul Nisiporesti, comuna Botesti.…