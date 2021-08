Stiri pe aceeasi tema

- Prima misiune a fost una de monitorizare a unei situații de urgența, generata de caderea unor coli de azbociment de pe acoperișul unui bloc de locuințe, din orașul Gura Humorului. Doua mașini care erau parcate in zona au fost avariate, potrivit monitorulsv.ro .A doua misiune s-a desfașurat in municipiul…

- Temperaturile sunt moderate in aceasta perioada, dar nu scapam de instabilitate. Meteorologii anunța fenomene extreme in mai multe zone din țara. Vremea rea a facut pagube serioase in Reșița dupa doar cateva minute de furtuna puternica. Urgia a pus la pamant acoperișul unui bloc. Furtuna a durat circa…

- Viitura a maturat tot ce i-a stat in cale, inclusiv case, copaci și mașini. In Campeni, oamenii au postat pe rețelele de socializare o intreaga operațiune de extragere a unui autoturism din apele Arieșului din Sohodol.Peste 200 de oameni au fost cazați temporar la Caminul cultural din Roșia Montana.…

- VIDEO| DRAMA oamenilor din Ocoliș, județul Alba: Case distruse, animale și mașini luate de apa, oameni aflați la un pas de a muri. „M-am urcat pe scari și mi-am salvat viața” DRAMA oamenilor din Ocoliș, județul Alba: Case distruse, animale și mașini luate de apa, oameni aflați la un pas de a muri. „M-am…

- Ploile torențiale au facut ravagii in sudul Belgiei. Autoritațile au anunțat pana acum 6 morți din cauza viiturilor puternice.Zeci de localitați și drumuri au fost complet acoperite de ape, iar traficul feroviar a fost inchis.De cateva zile, viiturile puternice inunda orașe și sate intregi din vestul…

- Cea mai afectata dintre localitație din județul Alba este Ocoliș unde, la stația meteo, s-au inregistrat precipitații fara precedent, de 250 de litri/mp in mai puțin de 24 de ore. Viitura care a maturat localitatea a facut prapad. Cele mai insemnate pagube materiale au avut loc in urma unei viituri…

- "Victorie a Partidului National Liberal in alegerile partiale de astazi! Pana acum am castigat in: Metes - judetul Alba, Zabrani - judetul Arad, Sinca Noua - judetul Brasov, Cuza Voda - judetul Calarasi, Branistea si Cojasca (CL) - judetul Dambovita, Sadova si Terpezita - judetul Dolj, Bumbesti Pitic…

- Polițiștii din Alba au anunțat ca 17 persoane banuite de inșelaciune și fals au fost duse la audieri, dupa perchezițiile de joi. Este vorba despre un dosar in care exista suspiciunea inscenarii circumstanțelor unor accidente. ”In urma perchezițiilor care au avut loc ieri, 3 iunie, la persoane banuite…