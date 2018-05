Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 74 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite in urma unor puternice furtuni de nisip produse in ultimele doua zile in nordul Indiei, informeaza BBC News Online. Furtunile de nisip au lovit statele Rajasthan si Uttar Pradesh, situate in nordul Indiei, distrugand…

- Pompierii indonezieni incearca sa stinga un incendiu care a izbucnit la o sonda petroliera din provincia Aceh, soldat cu zece morti si pana la 40 de raniti, au anuntat autoritatile, precizand ca exista suspiciuni ca sonda opera ilegal, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata din cauza rafalelor puternice de vant urmate de furtuna cu grindina si ploi torentiale, care au afectat miercuri noaptea statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, au anunțat joi autoritatile, citate de agentia Xinhua, transmite Agerpres.

- Zece oameni și-au pierdut viețile și alți doi au fost raniți dupa ce un hotel de patru etaje din orașul Indore, din centrul Indiei, s-a prabușit sambata seara, precum un castel de nisip.

- Cel putin 12 oameni au murit si alti 40 au fost raniti in urma unui atac cu un vehicul capcana comis in apropierea unui stadion din provincial afgana Helmand, informeaza site-ul agentiei The Associated Press. Autoritatile locale au precizat ca bilantul victimelor ar putea creste. …

- Autoritatile indiene depuneau eforturi vineri sa controleze un incendiu intr-o uzina chimica, in statul Maharashtra (vest), soldat cu trei morti, relateaza BBC News, conform news.ro.Politia a anuntat ca mai multe persoane au fost de asemenea ranite in acest uncendiu, la Boisar, in apropiere…

- India: 9 copii morți, dupa ce o duba a intrat intr-o școala. O duba a intrat intr-o școala din estul Indiei, sambata. In urma incidentului au murit noua copii, iar alți 10 au fost raniți și se afla in stare critica la spital, transmit autoritațile locale. Potrivit CNN , incidentul s-a petrecut in Muzzafarpur,…