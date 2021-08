Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a anunțat, miercuri, ca 36 de localitați din 15 județe au fost afectate in urma ploilor abundente din ultimele 24 de ore, zeci de persoane fiind evacuate preventiv. Tot din cauza ploilor, a fost restricționat temporar traficul rutier pe mai multe…

- Furtunile au facut prapad in mai multe județe din vestul țarii. Dupa mai multe zile de canicula și disconfort termic accentuat, s-a trecut la fenomene extreme cu furtuni violente, caderi masive de apa, grindina și vant puternic. In mai multe județe a fost emis cod roșu. Autoritatile au raportat joi,…

- Hackerii rusi si-au facut din nou de cap, in online. Ei au atacat compania americana Kaseya pentru a cere o rascumparare de la, potential, peste 1.000 de companii prin intermediul software-ului sau de management informatic. Un lant de magazine din Suedia a fost atat de puternic afectat incat a trebuit…

- UPDATE. O furtuna puternica a produs pagube in mai multe zone din judetul Arad, vineri seara, inclusiv in municipiul Arad, unde au fost luate de vijelie mai multe acoperisuri. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad a transmis alerte pe telefoane cu privire la iminenta producerii de fenomene…

- Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a anunțat, marți, ca pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 23 de localitati din 16 judete pentru evacuarea apei din case si gospodarii, in urma ploilor abundente.

- Doi tineri care, se pare, participasera la o repriza de drifturi in centrul orașului s-a oprit cu BMW-ul in curtea Post-ul Accident noaptea trecuta, in Balaban. Pagube importante dupa ce doi tineri au incercat sa scape de poliție apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Senatorul Leonard Azamfirei a susținut la data de 16 iunie, in plenul Senatului Romaniei, o declarație politica pe tema „CELE DOUA ROMANII" – CRIZA MEDICILOR DE FAMILIE DIN ZONA RURALA". „La finalul primului tur al alegerilor prezidențiale din toamna lui 2014, un sociolog de la Universitatea din București…

- In ultimele 24 de ore au fost afectate de fenomenele hidrometeorologice 25 de localitați din 14 județe și Capitala, transmite Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU). Au fost intervenț...