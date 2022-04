Furtunile au lovit și azi România VIDEO A doua luna de primavara a debutat cu vijelii puternice și ploi torențiale cu grindina. Furtunile neobișnuite pentru aceasta perioada a anului au lasat in urma pagube insemnate. In Dambovița și Galați mai multe solarii au fost distruse, iar culturile din ele sunt compromise. In Prahova, vantul turbat a doborat un TIR de pe șosea. Aceste imagini au fost surprinse in județul Prahova, in apropiere de Baicoi, inainte de o ploaie torențiala. Ceea ce seamana cu o furtuna de nisip, sunt de fapt rafale puternice de vant care au ridicat praful in aer. A urmat o rapaiala violenta, cu grindina. Vijelia… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

