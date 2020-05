Stiri pe aceeasi tema

- ALERTA meteo . Un ciclon loveste Romania. Vijelii si grindina in mai multe zone din tara Conform prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in regiunile mentionate vor fi perioade de timp in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata, manifestandu-se prin averse ce vor avea…

- Temperaturile raman marti, 19 mai, in limitele normale. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), se mentin si conditiile de averse, iar pe la amiaza se ating in jur de 27 de grade. Nici miercuri nu scapam de instabilitate. Vin alte ploi, cu descarcari electrice si intensificari ale vantului…

- In intervalul menționat vor fi perioade de timp in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata, indeosebi in regiunile sud-vestice, sudice și centrale, precum și in zonele de munte. Aceasta se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descarcari electrice, intensificari…

- "In perioada 14 - 15 mai, circulația aerului deasupra Europei va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer incarcatecu particule de praf de origine sahariana, indeosebi catre Europa central – estica și de sud-est, inclusiv deasupra Romaniei.Concentrația particulelor de…

- Seceta pedologica moderata, puternica si extrema va acoperit teritorii intregi din Romania! Aceasta o sa apara in cultura graului de toamna in in Moldova, Dobrogea, Muntenia, Banat, Crisana, Transilvania si in cea mai mare parte a Olteniei, releva prognoza agrometeorologica valabila in perioada 5 -…

- Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii. Vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile…

- Vremea va deveni instabila in toata Romania, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Incepand de miercuri de la ora 22 și pana joi seara la ora 22, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse, frecvente descarcari electrice, intensificari…

- Administrația Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o informare meteo potrivit careia începând de miercuri de la ora 12.00 și pâna joi la ora 22.00 în cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica - averse, frecvente descarcari electrice,…