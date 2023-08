Stiri pe aceeasi tema

- Furtunile au facut prapad in estul și sud-estul țarii. Ploile, vantul puternic și grindina au maturat zeci de localitați din 10 județe, care s-au aflat sub cod roșu de furtuna. Mai multe strazi au fost inundate, iar zeci de copaci s-au rupt și au cazut peste mașini.

- Pompierii din Giurgiu au avut serios de munca dupa ce natura s-a dezlanțuit și a lovit localitați din județ, provocand pagube materiale insemnate. Salvatorii au fost in alerta și au intervenit in mai multe zone ale județului, inclusiv in municipiul Giurgiu. Mai mulți șoferi s-au ales cu autoturismele…

- Furtunile de marți seara, pentru care au fost emise avertizari de la meteorologi, au produs pagube in mai multe zone din țara. Au fost strazi inundate, iar mai mulți arbori doborați de vant au cazut pe strazi, in unele cazuri avariind autoturisme. Apa a inundat strazi și mai multe gospodarii. Au intervenit…

- Zeci de curți au fost inundate și zeci de copaci au cazut peste mașini, acoperișuri, iar mai mulți turiști au fost blocați pe munte, din cauza efectelor codurilor roșii și portocalii de furtuna.

- In ultimele 24 de ore (17.06.2023), pompierii salvatorii au intervenit in 56 de localitați din 19 județe (AB, AR, AG, BV, CS, CJ, DB, DJ, GL, GR, GJ, HR, HD, IF, MH, MS, NT, SV, VL) și municipiul București pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente și vantul puternic. Astfel,…

- Pompierii au intervenit in 56 de localitati din 19 judete, in ultimele 24 de ore, inclusiv in Capitala pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente si vantul puternic, a precizat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, potrivit news.ro.Prin urmare, in cursul zilei…

Ploaia puternica de sambata seara, care s-a abatut asupra Capitalei și județului Ilfov, a provocat inundații pe strazi, in unele zone fiind necesara intervenția echipelor de la Apa Nova. In București s-au inregistrat și copaci cazuți in urma furtunii.

- Ploaia puternica de sambata seara, care s-a abatut asupra Capitalei și județului Ilfov, a provocat inundații pe strazi, in unele zone fiind necesara intervenția echipelor de la Apa Nova. In București s-au inregistrat și copaci cazuți in urma furtunii.