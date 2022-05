Stiri pe aceeasi tema

- Pe rețelele de socializare au aparut deja imagini cu urmarile ploii torențiale din Craiova: mașini sub ape și strazi transformate in rauri involburate. De altfel, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a și anunțat pe una dintre paginile sale de socializare ca a decis inchiderea unor pasaje din municipiu.…

- Administratia nationala de meteorologie (ANM) a emis, duminica seara, o avertizare Cod rosu valabila pentru mai multe localitati ale judetului Dolj, unde se anunta grindina de dimensiuni mari, vijelie puternica, averse torentiale care vor acumula peste 25...35 l/mp, frecvente descarcari electrice.…

- Universitatea din Craiova va inaugura noua policlinica studenteasca , luna viitoare. Policlinica este amenajata in Caminul 9 al Universitatii din Craiova, care a fost modernizat si reabilitat. Rectorul Universitatii din Craiova a anuntat, ieri, ca studentii vor beneficia in curand de o policlinica cu…

- Sepsi Sfantu Gheorghe a invins-o pe CS Universitatea și la returul semifinalei Cupei Romaniei, scor 1-0 (2-1 in tur) și va juca in ultimul act impotriva lui FC Voluntari. Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a rabufnit la adresa arbitrului Horațiu Feșnic. In minutul 4 al meciului din Banie, Sepsi…

- Vantul puternic de miercuri noaptea a produs pagube semnficative in Craiova. Trei acoperisuri de bloc si 21 de masini au fost afectate. Cele mai multe pagube s-au inregistrat pe Bulevardul Oltenia, in Craiovita Noua, unde un acoperis a fost smuls complet de pe blocul 171 AB, a zburat peste strada si…

- Un barbat a amenințat cu pistolul in trafic alt șofer intre localitațile Giurgița și Cerat. Ieri, 9 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Segarcea au fost sesizați, prin apel 112, de o femeie de 41 de ani, din Segarcea, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in trafic, in calitate…

- Unul dintre cele mai noi bulevarde ale Craiovei are asfalt, are trotuare pavate, dar sta mai prost cu canalizarea. In momentul modernizarii pe aici a trecut si Compania de Apa Oltenia, a introdus canalizarea, dar numai pe partea cu numere impare. Locuitorii de pe cealalta parte a arterei de circulatie…

- Politica a fost multa vreme o lume a barbatilor, iar la nivelul societatii exista inca multe prejudecati legate de capacitatea si dreptul unei femei de a se afla intr-o functie importanta de conducere. Insa Adela Gherghe, prima femeie primar din comuna Malu Mare, a mers impotriva curentului si a reusit…