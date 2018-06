Stiri pe aceeasi tema

- 14 pompieri cu 3 autospeciale intervin pentru stingerea unui incendiu, izbucnit la un depozit de mobila din Municipiul Aiud, flacarile cuprinzand o suprafața de aproximativ 300 de metri patrați. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, Alina Marescu, a declarat…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Ploiesti intervin, miercuri, la un incendiu care se manifesta in curtea Rafinariei Astra. Este al doilea incendiu, in ultimele sase luni, care izbucneste in curtea rafinariei ploiestene.

- Un obiect inca neidentificat, ce pare a fi un trasor, a strapuns parbrizul unei masini, in noaptea de marti spre miercuri, in Craiova. Pompierii si politistii spun ca urmeaza sa stabileasca natura obiectului. Purtatorul de cuv&acir...

- Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biris, a declarat ca pompierii actioneaza pentru stingerea multiplelor focare. "Deocamdata incendiul e in desfasurare. Am fost anuntati asta noapte, pe la ora 1,00, despre producerea incendiului, au fost dislocate acolo patru autospeciale, pe parcursul…

- Un incendiu a izbucnit marti dimineata la un depozit cu elemente de mobilier din strada Intrarea Sectorului, fiind trimise la fata locului trei autospeciale, informeaza ISUBIF citat de Agerpres.ro. Pompierii au mai mobilizat alte patru masini de stingere, in sprijin, pentru a anihila posibilitatea de…

- Pompierii, pregatiti sa actioneze in noptea de Inviere Foto: Arhiva/ IGSU. La noapte, în Capitala, peste 500 de pompieri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov vor fi pregatiti de interventie. Echipajele vor fi prezente si în 25 de biserici, pentru prevenirea…

- Pompierii militari intervin, joi, pentru scoaterea apei din 10 gospodarii, doua aflate in cartierul Stupini din municipiul resedinta si opt din localitatea Podu Olt, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. De asemenea, echipe…