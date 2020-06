Natura s-a dezlanțuit, in ultimele 24 de ore, iar ploile și furtunile care au afectat mai multe zone din țara au lasat in urma pagube semnificative. Singura veste buna este ca nu au existat victime. Pompierii militari, in schimb, au avut mult de lucru pentru inlatura urmarile episoadelor de vreme rea. Doar in ultimele 24 […]