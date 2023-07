Furtunile au făcut din nou prăpăd. Zeci de gospodării, inundate! Cum va fi vremea sâmbătă Ploile ce s-au abatut in ultimele ore asupra Romaniei au facut din nou ravagii. O furtuna de cateva zeci de minute a dat traficul peste cap vineri seara și in orașul Buzau. Canalizarea nu a mai facut fața, așa ca mai multe strazi au fost inundate. La ieșirea din oraș, spre Ploiești un copac s-a […] The post Furtunile au facut din nou prapad. Zeci de gospodarii, inundate! Cum va fi vremea sambata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

