- Furtunile care au maturat Europa vineri si sambata au provocat moartea a cel putin o duzina de persoane si au lasat in intuneric zeci de mii de locuinte, relateaza duminica DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- 13 oameni au murit dupa furtuna care a lovit nord-vestul Europei. In Marea Britanie a fost stabilit un nou record de viteza pentru vant - aproape 200 de kilometri pe ora. In Germania a fost cel mai ridicat nivel de alerta - pe coasta de la Marea Nordului a fost cod violet.

- Doua anchete penale au fost deschise dupa incendiul produs in noaptea de 28 spre 29 ianuarie 2021, in Salonul Covid al Pavilionului 5 de la Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”. In total, 23 de pacienți dintre cei aflați in pavilion in noaptea fatidica au murit in urma dezastrului.…

- Doi oameni au murit pe loc, iar un altul a ajuns in coma la spital, dupa ce s-au rasturnat, sambata, cu masina, pe DJ 87, la ieșire din localitatea constanțeana Nazarcea. Potrivit polițiștilor constanțeni, din primele cercetari a rezultat ca un autoturism in care se aflau trei persoane, cu varste cuprinse…

- Un barbat si doua femei au murit si o alta persoana a fost ranita, sambata dimineata, intr-un accident rutier produs pe Autostrada A1 Deva-Nadlac, in zona Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe sensul de iesire din tara, unde un autoturism a intrat sub un TIR. Inspectoratul pentru Situatii…

- O cladire de patru etaje s-a prabusit in localitatea siciliana Ravanusa, dupa explozia unei conducte de gaze. O persoana a murit, alte noua sunt cautate de salvatori sub daramaturi, inclusiv trei copii, relateaza agenția de presa ANSA si CNN. Potrivit ANSA, dupa explozia conductei, cladirea a luat foc,…

- Cel puțin 26 de migranți au murit, miercuri, dupa scufundarea ambarcațiunii lor in largul coastelor de la Calais, in Canalul Manecii, a anunțat Ministerul de Interne din Franta. Operațiunile de salvare sunt inca in desfașurare. Un pescar a fost cel care a raportat, in jurul orei 14:00, descoperirea…

- Un autovehicul de tip SUV a lovit intentionat, duminica, multimea adunata pentru o parada de Craciun in orasul american Waukesha, statul Wisconsin, atacul soldandu-se cu cel puțin 5 morți și 40 de raniți, printre care copii, enoriași și un preot catolic, relateaza CNN. Incidentul a avut loc in jurul…