Furtuni violente și inundații catastrofale în Spania Furtuni violente in zone din Spania unde traiesc mii de romani. Oamenii au ramas blocati in mijlocul puhoaielor, aeroportul din Valencia a fost paralizat. In estul Spaniei au avut loc inundatii devastatoare dupa ploile torentiale re cente, in zone unde traiesc mii de romani. Fortele de interventie au salvat oamenii ramasi blocati in case si masini, iar oficialii au declarat stare de alerta in toata regiunea Valencia. Autoritatile au ridicat alerta la cel mai inalt nivel pentru regiunea Valencia, unde apele au inundat strazi, case si magazine. Mai multi oamenii au ramas prizonieri in mijlocul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

